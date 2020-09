Cislago e Saronno, due incidenti sulle strade locali

SARONNO / CISLAGO – Due incidente nelle ultime ore sulle strade del Saronnese. Oggi alle 11.25 una vettura è uscita di strada in via Battisti a Cislago. A bordo anche una pensionata di 83 anni, che è stata soccorsa sul posto dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo; non è stato necessario il trasporto in ospedale. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Tamponamento in via Sampietro al quartiere Matteotti di Saronno, una persona ha avuto bisogno di cure mediche. Il sinistro si è verificato ieri alle 18.20, nei pressi del centro sportivo. Nello scontro fra due auto è rimasto contuso un uomo di 40 anni, sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale saronnese ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il ferito è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato mentre la vigilanza urbana ha avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

(foto archivio: intervento di una ambulanza e dei carabinieri per una precedente emergenza sanitaria sul territorio)

25092020