TRADATE – “Debolmente positivo” ma positivo: un caso covid è stato scoperto alla scuola media “Galilei” di via Trento e Triste a Tradate: la notizia è delle ultime ore, la positività è stata riscontrata nella giornata di ieri. Gli altri studenti della stessa classe, come previsto dai protocolli sanitari, sono rimasti oggi a casa e saranno sottoposti a tampone. Stesso discorso per chi è aveva viaggiato con il ragazzino positivo sul bus scolastico, il cui servizio è stato per il momento sospeso.

Come si legge in un comunicato del Comune:

Comunichiamo che è risultato positivo al Covid (con una debole carica virale) un alunno della scuola media “Galilei” di Tradate. La scuola, di concerto con Ats e Comune di Tradate, ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti: tra le altre cose l’aula frequentata dall’alunno è stata chiusa e già oggi verrà sanificata, mentre i compagni di classe dell’alunno positivo si sottoporranno in giornata a Varese al tampone. Inoltre è stato sospeso il servizio pullman usato dall’alunno e i suoi compagni di viaggio si sottoporranno anch’essi al tampone. Ogni persona entrata in diretto contatto con l’alunno verrà contattata direttamente da Ats. I protocolli sanitari e scolastici non prevedono ulteriori limitazioni alle attività scolastiche ed extra-scolastiche.

25092020