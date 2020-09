TURATE – Vinte le elezioni amministrative dello scorso fine settimana, il sindaco Alberto Oleari riconfermato primo cittadino, e la sua “squadra” della lista civica Tu come Turate, ringraziano i concittadini.

Un “grazie” può sembrare poco, ma non se è ricco di sincerità e soddisfazione.

Tu come Turate ha ricevuto nuovamente la fiducia dei turatesi, che hanno capito e premiato la vera natura delle nostre idee e del nostro operato.

Siamo pronti a realizzare quanto promesso, di nuovo.

Per i supporter, collaboratori ed attivisti della lista civica alla fine dello spoglio è stato il momento delle celebrazioni e di festa, con il brindisi che in queste circostanze rientra davvero nella tradizione.

(foto di gruppo per la squadra di Tu come Turate, vincitrice delle recentissime elezioni amministrative turatesi. Alberto Oleari si è riconfermato sindaco del paese alle elezioni amministrative che si sono svolte lo scorso fine settimana, anche per la nomina del nuovo consiglio comunale)

