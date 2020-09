LIMBIATE – Un forte odore di gas è stato percepito dai residenti di via Mascheroni questa mattina, verso le 9 a Limbiate.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale, che ha ritenuto più sicuro chiudere subito sia la via Mascheroni sia la via Turati, per permettere l’intervento di riparazione.

La fuga di gas si è propagata in un’abitazione, dove sono intervenuti i tecnici di Gelsia, la società che gestisce gas e calore in città, che hanno effettuato la riparazione in poco più di un’ora.

Alle 10.45 le strade sono state riaperte.

25092020