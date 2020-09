LAZZATE – Sarebbe naturali le cause del decesso di un uomo di 47 anni che ieri mattina è stato trovato morto in un parco pubblico di Lazzate, quello di via Fermi

Alle 7 sono stati alcuni passanti a notarlo, è stato dato l’allarme e sul posto assieme ai carabinieri della Compagnia di Seregno è ben presto arrivata una ambulanza ed anche l’automedica con il proprio personale specialistico. E’ d’altra parte per il quarantesettenne non c’è stato proprio niente da fare; non sono riusciti a rianimarlo. Ai soccorritori, anzi, non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e dell’avvenuto decesso del cittadino. Tutti fa pensare ad una morte per cause naturali e d’altra parte, viste le circostanze, saranno ora eseguito tutti gli approfondimenti del caso, per averne conferma.

Nella zona dove è stato trovato il 47enne si sono presto radunati diversi curiosi, richiamati anche dall’andirivieni dei mezzi delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

