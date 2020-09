TRADATE – Simpatica iniziativa quella del corpo musicale “Città di Tradate” che nei giorni scorsi ha deciso di compiere le proprie prove direttamente in piazza, ovvero in mezzo alla gente, creando molta curiosità e tanto apprezzamento, per una idea che ha contribuito ad animare la città, dopo il periodo del lockdown e della fase più acuta dell’emergenza coronavirus, e dunque di mesi senza o con pochissimi eventi pubblici ed occasioni per stare insieme.

I giovanim e meno giovani musicisti tradatesi hanno dunque portato i propri strumenti in piazza, e non sono mancati gli incoraggiamenti da parte dei passanti. L’iniziativa, oltre tutto, si è svolta in pieno centro, in piazza Mandela (piazza Mazzini) e dunque nel “cuore” della città.

(foto: i musicisti della banda di Tradate impegnati nelle prove direttamente nel centro cittadino, in mezzo alla gente. Iniziativa che ha ottenuto un elevato gradimento e che probabilmente sarà ripetuta anche in futuro, maltempo permettendo)

