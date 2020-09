Tradate, incontro con l’autore: Flavio Caroli

TRADATE – Giovedì 1 ottobre alle 21, alla biblioteca civica “Frera” di via Zara a Tradate è previsto un “incontro con l’autore”. Sarà infatti ospite Flavio Caroli, che presenterà “La grande corsa dell’arte europea. Viaggio nella bellezza da Van Eyck a Kiefer”.

E’ richiesta la prenotazione al numero telefonico 0331841820 oppure al banco di prestito della biblioteca. E’ infatti previsto l’ingresso contingentato, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Come ricordano i responsabili dell’ente bibliotecario tradatese, il protocollo anti-covid – come per tutti gli eventi pubblici – prevede l’uso della mascherina, nonchè l’igienizzazione delle mani, il distanziamento dei posti a sedere e il divieto di portare libri da autografare. E’ possibile prenotare copia autografata con dedica dell’autore, comunicando la richiesta all’atto della prenotazione e quindi acquistandola al banco della libreria “Un mondo di libri”.

(foto: la locandina ufficiale dell’evento che si tiene alla biblioteca Frera di Tradate con ospite Flavio Caroli che parlerà della “bellezza da Van Eyck a Kiefer”)

