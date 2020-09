LAZZATE – Tanti danni a Lazzate per la tromba d’aria che si è abbattuta sul paese nella tarda mattina, con resti di alberi e rami ovunque nelle strade. In centro sono volate anche le tegole, nell’area davanti alla chiesa parrocchiale. Problemi anche all’oratorio femminile di via San Lorenzo, con cadute di tegole dal tetto. In via Fermi sono caduti degli alberi sui cavi della linea telefonica. In parte scoperchiata anche la tettoia del complesso scolastico: nessuno si è fatto del male, sul posto è intervenuta la polizia locale per un sopralluogo; gli studenti sono usciti da scuola regolarmente.

Traffico rallentato e difficoltoso, per la presenza di detriti, lungo le strade del paese. Le opere di pulizia e sistemazione sono state subito avviate da parte dell’Amministrazione comunale.

(foto: alcune immagini dei danni che sono stati causati dalla tromba d’aria e dal forte maltempo mattutino all’interno del paese di Lazzate)

