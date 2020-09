SARONNO – Alle 10 di ieri in un tamponamento fra due auto, tre persone sono rimaste ferite. L’incidente stradale si è verificato in via Parma, la tangenzialina situata alla periferia cittadina. Sul posto sono accorse una pattuglia della polizia locale saronnese e due ambulanze, della Croce rossa di Legnano e della Croce rossa di Saronno, ed è stata quindi fatta convergere anche l’auto-infermieristica, che a bordo dispone di un infermiere professionale appositamente formato per affrontare le emergenze sanitarie che possono verificarsi sul territorio. In un primo momento, infatti, si era parlato di alcune un ferito piuttosto grave ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Tre le persone che hanno avuto necessità di cure mediche, si tratta di un uomo di 54 anni, di una donna di 54 anni e di un’altra donna di 72 anni. Nessuno ha riportato gravi ferite, i pazienti sono stati accompagnati negli ospedali di Saronno e Rho per essere medicati di lievi contusioni.

