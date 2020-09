SARONNO – Buone notizie per la Pallavolo Saronno e il Caronno Pertusella Volley. La federazione italiana pallavolo ha emanato un apposito protocollo per permettere la ripartenza dei campionati di serie B, C e seguenti.

Tali protocolli intendono fornire le massime garanzie possibili per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori, con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio, nella consapevolezza che in mancanza di una prevenzione realmente efficace (vaccino), il rischio “zero” di contagio non esiste.

Questi alcuni dei punti principali dei documenti che sono disponibili nella sezione dedicata https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19:

– Per la serie B le procedure mediche di screening iniziale saranno applicate a tutti i soggetti facenti parte del GRUPPO SQUADRA (tutti coloro che opereranno a stretto contatto tra di loro: gli atleti, gli allenatori, il preparatore fisico, i fisioterapisti, altri componenti dello staff e naturalmente il/i Medico/i Sociale/i) ricordando che tutti gli atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica in corso di validità.

Tutti i componenti del GRUPPO SQUADRA verranno sottoposti nel periodo precedente alla ripresa delle attività, fissato tra il 19 e il 30 ottobre 2020, al test sierologico per la ricerca IgG/IgM. Nelle fasi successive della stagione verrà effettuata costantemente la misurazione della temperatura, abbinata all’autocertificazione.

Come riferimento principale resta comunque la versione 8 del protocollo per lo svolgimento dell’attività di pallavolo.