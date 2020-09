Airoldi annuncia l’apparentamento con Obiettivo Saronno

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Augusto Airoldi in merito all’apparentamento con Obiettivo Saronno.

Al primo turno, due saronnesi su tre hanno espresso la chiara volontà di un cambiamento radicale rispetto al fallimento di governo da parte di Alessandro Fagioli e della sua giunta. Sulla scorta di questo sentimento predominante, sono molto felice di aver potuto dialogare e raggiungere un accordo – per allargare la coalizione che mi sostiene – con la lista civica Obiettivo Saronno, che sarà apparentata con noi al turno di ballottaggio per l’elezione del futuro sindaco di Saronno.

È una scelta dettata soprattutto da due fattori. Il primo è la naturale convergenza su più punti del programma presentato dalla mia coalizione e tra questi: ospedale, scuola, ex-Isotta, rilancio del quartiere Matteotti, giovani, sostenibilità ambientale. Pur con sfumature diverse nella modalità per raggiungerli, i tanti obiettivi comuni rendono Obiettivo Saronno un alleato serio, con il quale crediamo sia possibile lavorare proficuamente nella prossima amministrazione.

Il secondo fattore è la comune volontà di imprimere un cambiamento incisivo alla nostra città, dopo gli anni cupi in cui è stata guidata dalla giunta Fagioli, città che oggi mostra segnali evidenti di degrado. Obiettivo Saronno nasce proprio con questo desiderio di cambiamento, spinta dall’intraprendenza dei tanti giovani e delle persone “nuove” che si sono affacciate alla politica con spiccato senso civico.

Ovviamente è stata una scelta che ha richiesto un notevole spirito di sacrificio alla coalizione che mi sostiene, e ringrazio la Lista Civica Augusto Airoldi Sindaco, il Partito Democratico e [email protected] per la disponibilità dimostrata. Al tempo stesso, sono certo che la fiducia che abbiamo voluto tributare a Obiettivo Saronno sarà per loro un fattore di grande responsabilità, primaria garanzia nell’interesse comune di rinascita della nostra città.

È un fronte di consenso più ampio quello con cui mi presenterò alle urne domenica 4 e lunedì 5 ottobre, che riflette molto bene lo slogan con cui ho lanciato la mia campagna: “Ripartiamo Insieme”. Forte di questo, chiedo a quei due saronnesi su tre, davvero desiderosi di cambiare Saronno, di darmi fiducia affinché insieme possiamo lavorare per la città che tutti amiamo. Oggi sono io, Augusto Airoldi, l’unica scelta per andare in questa direzione.