Airoldi: “L’Ospedale è l’emergenza: bisogna dare ai saronnesi le risposte”

Il futuro dell’Ospedale di Saronno rimane avvolto nella più totale incertezza. La riapertura del day hospital oncologico, ma non dell’oncologia e del punto nascite ne sono plastica dimostrazione. Ma è la cronica carenza di personale medico e paramedico, senza che il problema venga affrontato con la dovuta energia dalla direzione del nosocomio, a costituire il rischio, forse più grave, non solo per il futuro, ma addirittura per la normale erogazione dei servizi già oggi. Ne è un esempio quello degli anestesisti rianimatori, chiamati a far fronte in 7 unità ad una mole di lavoro che ne richiederebbe non meno di 15. E senza anestesisti rianimatori un ospedale chiude.

Siamo quindi di fronte ad una emergenza che è anche una urgenza dalla quale un Sindaco non può chiamarsi fuori, adducendo la scusa di non avere potere diretto sull’Ospedale, soprattutto se la motivazione reale è quella di non disturbare il manovratore amico che siede a Palazzo Lombardia.

Il Sindaco è, per legge, il primo responsabile della salute pubblica in città. Se dal 6 ottobre il Sindaco di Saronno sarà Augusto Airoldi, la prima riunione di Giunta darà delega esplicita al Sindaco stesso di occuparsi di salute pubblica. In forza di questo mandato chiederò un incontro immediato con il Comitato per la difesa dell’Ospedale e assieme valuteremo le iniziative più opportune da mettere in atto per sollecitare congiuntamente, dalle autorità regionali, le risposte che i saronnesi chiedono e da lungo tempo non ottengono: qual è il futuro del nostro Ospedale nei progetti di Fontana e Gallera?