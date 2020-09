CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha tolto ufficialmente i veli a due giorni dall’inizio della stagione 2020-2021 e l’ha fatto allo Starhotel Gran Milan di via Varese a Saronno con una presentazione diversa dal solito ma come sempre in grande stile. Alla conferenza stampa di presentazione della rosa rossoblù oltre alla prima squadra e allo staff tecnico presenti anche diversi giornalisti, gli sponsor, il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici e il padrone di casa, il presidente Giuseppe Pirola insieme a Costanza Reina, figlia del compianto e storico presidente Augusto, il nuovo vice presidente Umberto Gambaro e tutto il Consiglio di amministrazione del club.

La serata è stata presentata da Lorenzo Dallari,giornalista e scrittore, che ha tenuto le fila di una conferenza in cui si sono intrecciati diversi temi e tante novità. Uno per uno sono stati presentati i giocatori in rosa, capitanati da Federico Corno, in rossoblù per la tredicesima stagione consecutiva. Sul palco anche il mister della Caronnese Roberto Gatti, felice di riprendere l’attività con la sua squadra. E’ stata presentata in anteprima un’importante partnership con il Sassuolo con cui la Caronnese, prima in Italia, svilupperà un progetto innovativo, incentrato sul concetto di responsabilità sociale, dedicato a tutti i giovani atleti. Durante la serata speciali invitati speciali sono stati la 18enne Katarina Bulovic, il capitano Alessia Gennari e l’allenatore Marco Fenoglio della Uyba Busto Arsizio, squadra presieduta dallo stesso Giuseppe Pirola che milita nella A1 di pallavolo femminile che ha no trovato anche modo di confrontarsi con il mondo del calcio. Marco Gentile & Fabrizio Volontè

