CARONNO PERTUSELLA – E’ partito il countdown per la consegna delle civiche benemerenze che si terrà domenica 27 settembre alle 20,30 in Municipio dopo il rinvio dettato dalle norme anti Covid. Di solito la cerimonia si tiene nel contesto della festa patronale ceh però è stata completamente rinviata per evitare assembramenti. C’è stata in contemporanea con la ricorrenza, la scorsa primavera, la consegna di un encomio a Mario Lipari e Giovanni Salafia membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri per il sostegno fornito proprio durante l’emergenza sanitaria. La benemerenza quest’anno sarà declinata come un riconoscimento alle associazioni in prima linea in tanti servizi ai cittadini durante il lockdown. Oltre all’Associazione Nazionale Carabinieri saranno insignite la Protezione Civile comunale e gli Alpini Caronno Pertusella e Bariola. Dopo la cerimonia spazio al concerto di musica classica eseguito dal duo “Vansìsìem Lied Duo”, composto dal soprano Paola Camponovo accompagnata, al pianoforte, dal maestro Alfredo Bessano. In caso di pioggia la cerimonia e il concerto si svolgeranno al cinema di via Adua.

In adempiendo alle normative vigenti in materia di contenimento del contagio causato da Covid 19

sarà possibile seguire tutto l’evento in streaming.

Il link verrà pubblicato domenica 27 settembre sul sito istituzionale del Comune di Caronno Pertusella e sull’App Municipium.