CARONNO PERTUSELLA – Ieri mattina, malgrado i nuvoloni grigi e la temperatura in picchiata, i volontari dell’associazione “Ecovolontari non a caso insieme” hanno lavorato per pulire la tangenzialina caronnese nel tratto dal Bricoman fino alla rotonda di via Tagliamento. Si tratta di un progetto che rientra delle attività del gruppo di negozi per il faidate in occasione dell’anniversario d’apertura.

“Un sentito ringraziamento – ha commentato il sindaco Marco Giudici – innanzitutto ai volontari per la loro opera meritoria e grazie anche a Bricoman che in occasione del proprio anniversario ha

voluto dare questo messaggio di sensibilità ambientale. È un esempio positivo che promuove la responsabilità d’impresa verso l’ambiente. Sono esempi come questi che fanno progredire un paese”. Ovviamente sono state rispettate tutte le normative anticovid con i volontari e i dipendenti che hanno lavorato muniti di mascherine.

(foto: i volontari all’inizio dell’operazione di pulizia)