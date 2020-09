CERIANO LAGHETTO – Sono iniziati in questi giorni gli interventi per la creazione delle nuove linee di illuminazione pubblica ad alta efficienza in piazza Diaz, via Cadorna e via Stabilimenti. In programma ci sono la sostituzione di punti luce esistenti e la creazione di nuovi punti luce, sempre con lampade led a risparmio energetico.

L’intervento beneficia dei 70.000 euro ottenuti dal Comune di Ceriano Laghetto con la Legge Finanziaria 2019 espressamente finalizzati ad investimenti in materia di efficentamento energetico. Nelle scorse settimane, rispettando i termini fissati dalla legge finanziaria, l’Ufficio tecnico comunale ha completato tutte le procedure burocratiche per la progettazione, il bando e l’affidamento dei lavori, che saranno realizzati nel corso delle prossime settimane. Si tratta di un intervento che va a migliorare la sicurezza in particolare nell’area di via Stabilimenti, dove sarà rifatta completamente la linea di illuminazione pubblica, migliorando contemporaneamente l’efficienza energetica con una sensibile riduzione dei consumi. “Già nel lontano 2010 questa Amministrazione comunale fu tra le prime in Lombardia a partire con un massiccio intervento di sostituzione dell’illuminazione pubblica con corpi illuminanti a led, per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza e la sostenibilità, arrivando a cambiare circa l’80% delle lampade pubbliche – commenta il sindaco Roberto Crippa (foto) – Ora cogliamo l’occasione offerta dal finanziamento per proseguire su questa strada di attenzione all’ambiente e di risparmio energetico”.

26092020