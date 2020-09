GALLARATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO – I nuovi contagi nella provincia di Varese sono 42, il secondo dato tra le province lombarde. Cinque di questi sono ospitati dalla città di Varese, che oggi raggiunge il numero di 476 positivi rilevati nella località da inizio pandemia. Molti contagi a Busto Arsizio: oggi la città segnala un +9. Anche Gallarate è in aumento, +5 nuovi contagi portano il numero dei positivi totali a 314 da inizio pandemia.

Ecco la tabella con i dati dei contagi da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri):

Varese: 376 (371)

Busto Arsizio 485 (476)

Gallarate 314 (309)

In Lombardia i tamponi sono 19.137 con 256 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,33%. Forte aumento dei guariti e dimessi (336).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26092020