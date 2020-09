MARNATE – Dopo Ceriano Laghetto, Tradate e Limbiate, ed altri centri della zona, alle porte del Saronnese è stato scoperto un nuovo caso di positività al covid, si tratta di uno studente di una scuola della vicina Marnate. Ne ha dato notizia nelle scorse ore il sindaco marnatese, Elisabetta Galli.

Carissimi,

il numero dei positivi è salito a 6: si è aggiunto un alunno della scuola elementare. La classe è stata posta in quarantena come da istruzioni di Ats ed i genitori della classe sono stati tutti avvertiti con un contatto personale. Anche le due maestre prevalenti della classe interessata sono in quarantena.

Voglio inviare un messaggio di particolare sostegno ai bambini, costretti a fare i conti con questa gravosa situazione, ed ai loro genitori che vivono in costante preoccupazione per la salute dei loro piccoli e devono destreggiarsi tra lavoro, gestione dei ritmi scolastici ed emergenze improvvise. Posso assicurare a tutti loro che esiste una stretta collaborazione tra Comune e scuole, per gestire al meglio l’emergenza, sotto i molteplici profili in cui si manifesta. Sono stati attivati due volontari che aiutano i nostri vigili alle entrate delle scuole Dante e Gabelli per l’ingresso delle classi elementari. All’esterno del plesso Gabelli è stata disposta la presenza di transenne che delimitano uno spazio antistante il cortile della scuola per agevolare la presenza dei genitori. L’iniziativa è stata efficace ed apprezzata. Continueremo ad affrontare ogni giorno le difficoltà che questo maledetto Virus ci propone, con coraggio senza arrenderci.

Un caro saluto.

Il sindaco

26092020