LIMBIATE – Scoperti altri casi positivi al covid a Limbiate: oggi +4, secondo le rilevazioni di Regione Lombardia. Insomma, un ulteriore incremento per la città limbiatese, dove negli ultimi giorni sono stati riscontrati diversi nuovi casi.

Ecco il quadro completo in zona e di alcune delle principali località della Brianza, quelle che sono state sinora più colpite, col numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni rispetto alla giornata odierna:

Limbiate 238 (234)

Cesano Maderno 270

Monza 1.271 (1.265)

Desio 363

Seregno 326 (323)

Lissone 326 (324)

Brugherio 303

Vimercate 251

Giussano 204

Carate Brianza 200

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26092020