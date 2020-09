SARONNO – Sabato intenso oggi a Saronno per la Lega e per il candidato sindaco Alessandro Fagioli.

Giornata dedicata al volantinaggio in due diversi gazebo della Lega affiancati dai banchetti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al centro. Giornata di incontri con i cittadini, con i commercianti e con le associazioni per condividere il programma amministrativo di Alessandro Fagioli.

Oggi sono intervenuti a sostegno di Fagioli l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e il deputato Matteo Bianchi, segretario provinciale della Lega.

Domani, domenica, si replica sempre in piazza volontari del sangue alla presenza di Giancarlo Giorgetti, vicesegretario federale della Lega, del senatore Stefano Candiani e di Leonardo Tarantino oltre al consigliere regionale Francesca Brianza che saranno presenti fin dal mattino. Presente anche il neo sindaco di Origgio Evasio Regnicoli.

“Invitiamo i saronnesi ad andare a votare per il ballottaggio del 4 e 5 ottobre – concludono gli attivisti Lega – siamo certi che riconfermeranno Alessandro Fagioli quale sindaco di Saronno”.

26092020