SARONNO – Brutta disavventura per un cane saronnese abbandonato legato ad un palo. fortunatamente alcuni passanti hanno dato l’allarme e è stato “liberato”.

Sono stati gli agenti della polizia locale a salvare un pitbull red nose, trovato legato in via Balasso nel cuore del quartiere Matteotti. Malgrado si tratti di un cane di razza il padrone l’ha abbandonato senza farsi scrupoli. I vigili sono intervenuti su indicazione di alcuni passanti. Il cane era in buone condizioni ma un po’ provato era legato ad un palo. Gli agenti hanno cercato il proprietario con la speranza che si trovasse nelle vicinanze ma nessuno si è fatto vivo. Il quattrozampe, per nulla aggressivo, ha seguito i vigili prima in auto poi al comando di piazza Repubblica. Qui con l’apposito kit creato per queste emergenze è stato rinfocillato. E’ stato chiamato il servizio di recupero della Dogsground di Somma Lombardo che ha preso in consegna l’animale che, una verifica degli agenti, aveva confermato essere sprovvisto di chip.