Pulizia strade a Saronno, fra via Roma e dintorni 50 multe

SARONNO – Pulizia strade, raffica di multe. Ne sono state distribuite una cinquantina in soli due giorni. Il problema è sempre lo stesso, ovvero quello legati ai cittadini che si scordano di spostare la loro vettura la notte prima di quanto, quartiere per quartiere, viene poi all’alba effettuata la pulizia stradale. I mezzi della nettezza urbana, se ci sono auto posteggiate a bordo strada, non possono compiere correttamente il proprio lavoro e quindi c’è l’intervento della vigilanza urbana che multa i trasgressori.

Stavolta, dunque, sono stati in 50 a trovarsi il verbale sotto il tergicristallo. Il conto è di 41 euro che scendono a 28.70 nel caso di pagamento entro 5 giorni. Le zone interessate dai controlli sono state principalmente quelle alla periferia sud cittadina, da via Roma a via Piave, da via San Solutore a via Filippo Reina. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, quindi per i cittadini è bene ricordarsi di spostare l’auto.

(foto archivio)

26092020