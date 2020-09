SARONNO – In attesa della scadenza dei termini dell’apparentamento, stamattina Piazza Volontari del Sangue è stata popolata dai gazebi della coalizione di centrodestra: Lega, Fratelli d’italia, Forza Italia e Saronno al Centro si preparano, insieme al loro candidato e sindaco uscente Alessandro Fagioli, per un altro giorno di campagna elettorale in previsione dell’imminente ballottaggio.

Attesi diversi Vip della politica nazionale: Giancarlo Giorgetti, vice segretario federale Lega, Leonardo Tarantino, sindaco provinciale Lega, Stefano Candiani senatore e ex sindaco di Tradate, Francesca Brianza, assessore regionale.

Ad allestire il gazebo tanti militanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Saronno al Centro. Presente, ovviamente, il sindaco Alessandro Fagioli, il presidente del consiglio comunale, Raffaele Fagioli, il segretario della Lega, Claudio Sala, l’assessore Miglino di Forza Italia, consiglieri e candidati.

Nel frattempo, al Gilli Point è in corso la riunione di coalizione alla presenza del candidato sindaco Pierluigi Gilli e dei candidati delle liste Italia Viva, +Europa, Azione e Con Saronno.

Diffusi per tutta Saronno i gazebo della coalizione a sostegno di Augusto Airoldi, presenti ex sindaco Angelo Tettamanzi e il candidato Tommaso Valarani.

Seguono aggiornamenti.

(in foto: il gazebo della Lega on piazza Volontari del Sangue)

27092020