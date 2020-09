LOMAZZO – “La prima partita di campionato spesso può nascondere insidie, siamo felici di questi primi 3 punti anche se un po’ rammaricati per i gol subiti nel finale, ci servirà per capire che in ogni partita bisognerà mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti” Questo il commento del direttore sportivo Stefano D’Ulivo dell’Esperia Lomazzo all’esordio in campionato, con la sua formazione che in casa ha travolto il malcapitato Montesolaro, 6-3 il punteggio conclusivo della partita, per la prima giornata di andata del campionato di Prima categoria, girone B. Da segnalare la tripletta di un subito scatenato Drago; a segno pure Cassina, Ronzoni ed il bomber Wereko. Con questo risultato l’Esperia da subito tiene il ritmo dell’altra “grande” del girone, il Fbc Saronno oggi vittorioso sul Portichetto Luisago.

Esperia Lomazzo-Montesolaro 6-3

Marcatori Esperia Lomazzo: 11′ pt e 17′ pt Drago, 25′ pt Cassina, 35′ pt Drago, 40′ pt Wereko e 5′ st Ronzoni.

(foto archivio: Esperia Lomazzo in un’azione di gioco in una precedente partita)

27092020