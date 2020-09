VARZI – Finalmente il calcio riparte. Dopo l’esordio per entrambe le squadre in coppa, ora tocca al tanto atteso campionato. Per l’Ardor si presenta una partita alquanto ostica, con gli avversari che al contrario, potranno far valere il fattore campo, ed anche il fattore tifo, finalmente tornato sugli spalti, in maniera però ridotta.

La partita era iniziata con i presupposti migliori di un incontro ricco di emozioni ed azioni. Ed in effetti quasi per tutto il primo tempo abbiamo trovato azioni da ogni parte all’altra del campo ma, complici difese ottimali il risultato non si muoveva dallo 0-0. Ma ecco la svolta, dopo un’azione ben manovrata da parte degli ospiti, il loro numero 9, Mantellini, si inserisce in area e fredda Murriero, risultato così sullo 0-1 Ardor, che lo riesce a gestire sino all’intervallo.

Si passa alla ripresa, subito emozionante grazie a diverse azioni del Varzi, il quale fa di tutto per raggiungere un pareggio che sarebbe oro colato. I lazzatesi però fanno muro e grazie ad una buonissima gestione difensiva riescono così a respingere le offensive avversarie. La partita verso la metà del secondo tempo comincia a diventare nervosa, ma anche il direttore di gara, attraverso cartellini riesce a domare una partita non scontata. Si arriva così al 90esimo minuto e l’arbitro mette così termine al match, una partita difficile, nel quale si sono intravisti per entrambe le squadre spunti dai quali imparare per i prossimi match. Non perfetti ma vittoriosi i Lazzatesi che ora cercheranno di rimanere nelle zone alte della classifica, diverso il discorso per il Varzi che ora ha un solo imperativo, ripartire per trovare i primi tre punti della stagione.

Asd Varzi FBC – Ardor Lazzate: 0-1

Marcatori: Mantellini (AL) 41′ pt.

Ammoniti: D’Astoli (AL) 44′ pt, Cavalcante (AL) 35′ st, Domenichetti (V) 15′ pt, Rebecchi (V) 28′ pt, Cantiello (V) 17′ st.

ASD VARZI FBC: Murriero, Bernareggi, Catenacci, Scarcella, Iervolino, Cantiello (44′ st Lerta), Domenichetti, Rebecchi, Romano, Rebuscini (39′ st Dragoni), Monopoli (22′ st Caputo).

A disposizione: Barbieri, Marcinno’, Santobuono, Salviotti, Grippo, Cigagna. All. Pagano

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Frigerio, D’Astoli (32′ st Sala), Confalonieri, Peverelli, Belotti, Zirafa, Cavalcante, Mantellini, Mammetti, Ronchi.

A disposizione: Bizzi, Zanardi, Martini, Pieri, Ferrari, Canavesi, Resmini. All. Bonazzi

27092020

FOTO ARCHIVIO