Calcio Fbc Saronno-Portichetto, le interviste: Morandi vede biancocelesti in crescita

SARONNO – La vittoria 1-0 del Fbc Saronno sul Portichetto e le prospettive della “truppa” biancoceleste, questi temi dell’intervista del post-partita con il direttore sportivo saronnese, Simone Morandi.

“Finalmente di nuovo in campo per il campionato, ed è stato bello rivedere anche il pubblico in tribuna. E la soddisfazione per la vittoria. Con il pensiero già a giovedì con l’impegno di Coppa Lombardia con la Pro Azzurra, e l’obiettivo di passare il turno – rimarca il diesse – Le sensazioni sono positive, la squadra sta crescendo”. Su ilSaronno anche l’intervista al calciatore del Fbc Saronno, Claudio Carrafiello.

Matteo Romanò

Fbc Saronno-Portichetto Luisago 1-0

FBC SARONNO: Mauri; Puzziferri (21’ st Bollini), Bernello, Vanzulli, Maggiore; Bonizzi, Gjonaj (39’ st Viola), Galli (19’ st Bosotti); Carrafiello, Ballabio (30’ st Legnani), Iacovelli. A disposizione Bottani, Tamai, Bonfrate, Marzorati, Marocco. All. Chiodini.

PORTICHETTO LUISAGO: Di Marco; Zapparoli, Giorgianni Mat., Maspero, Condoluci; Schioppa (13’ st Ostarello), Ambrosetti, Risi (25’ st Porro), Brenna (1’ st Viola S.); Carnevale (32’ st Aggio), Marchioli (17’ st Longarzo). A disposizione Gaffuri, Colombo, De Fazio, Giorgianni Ma. All. Rossi.

Arbitro Pinci di Gallarate.

Marcatore: 23’ pt Carrafiello (S).

27092020