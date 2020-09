Calcio Promozione: Buona la prima per Cernivivo e il suo Universal Solaro

LENTATE SUL SEVESO – Trionfo alla prima stagionale per l’Universal Solaro, che supera la giovanissima Lentatese di mister Valente per 0-2.

Al 16′ subito Solaro avanti grazie al rigore trasformato da Baglio e procurato da Bottan, dopo un’ottima giocata il 9 solarese viene steso in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore.

Nel finale di tempo il Solaro trova il raddoppio grazie al colpo di testa vincente di Miculi al 38′ dopo un azione personale di Fioroni che calcia in porta, il tiro, deviato dal portiere, carambola sulla traversa e sul tap-in si fa trovare pronto Miculi che insacca.

Nella ripresa ancora ospiti vicini al gol con Miculi prima e Bottan poi ma entrambi i tiri non centrano lo specchio della porta.

Cristian Beretta

Lentatese – Universal Solaro 0-2

LENTATESE:Tagliabue, Meroni, Coppola, Parravicini, Fontana, Marzorati, Di Pentima, Ballabio, Cefali, Del Gaudio, Santoro. A disposizione: Sanfilippo, Valdez, Carrescia, Montorfano, Pagnozzi, Arborea, Agati, Re, Tagliabue. All.: Valente.

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Borsani, Cetti, Baglio, Parisi, Greco, Lancellotti, Capelli, Fioroni, Bottan, Miculi. A disposizione: Gambino, Baron, Cattafi, Di Patria, Franzoni, Leoncini, Boselli, Sulka, Decarlo. All.: Cernivivo.

Marcatori: 16′ pt Baglio (S), 38′ pt Miculi (S)