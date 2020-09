Calcio serie D, poker della Caronnese col Derthona

CARONNO PERTUSELLA – Inizia finalmente la stagione 2020-2021 di Serie D. La prima giornata si apre per la Caronnese con la sfida interna contro il Derthona allenato da mister Pellegrini. Al 5′ Spoto dal limite dell’area calcia un tiro centrale ben parato dal numero uno rossoblù Marietta. Al 9′ arriva il primo gol a firma Caronnese: puntuale e precisissima punizione dalla tre quarti di Santonocito per la testa di Travaglini che insacca di prepotenza: 1-0. Al 24′ ci riprova su calcio di punizione Santonocito ma la palla termina alta sopra la traversa. Alla mezz’ora Concas da buona posizione in tuffo di testa manda fuori di poco. Al 40′ Cirio con un calcio di punizione rasoterra impegna Marietta alla parata a terra.

Inizia la ripresa: al 5′ Travaglini sfiora di testa in piena area un preciso calcio d’angolo di Corno. Al 7′ Corno lancia Santonocito in profondità che viene atterrato dal numero uno del Derthona Teti: per Poli di Verona è rigore. Dagli undici metri Capitan Corno raddoppia il risultato: 2-0. Al 19′ Calì scambia con Corno che calcia sicuro in porta dove Teti respinge: riprende subito palla Rocco che impegna ancora il portiere avversario a superarsi tra i pali. Al 27′ Concas di testa costringe Marietta a superarsi. Un minuto dopo Emiliano lascia anzitempo il campo da gioco per espulsione diretta (fallo su Santonocito, trattenuto per la maglia). Alla mezz’ora Calì da buona posizione su calcio di punizione manda alto sopra la traversa. Al 34′ su angolo Corno scambia con Costa che crossa a centro area per Travaglini che di testa impegna Teti alla smanacciata sopra la traversa. Al 42′ la Caronnese arrotonda il risultato con il terzo gol della giornata: azione che si sviluppa sulla destra con Banfi che chiude sul portiere sulla cui respinta si avventa Calì per il 3-0. Al 46′ arriva il poker: azione corale al limite dell’area: Rocco serve Corno che allarga per Calì sulla sinistra che con un perfetto controllo di destro va in gol: 4-0.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Derthona 4-0

CARONNESE: Marietta, Costa, Travaglini, Galletti, M Zoughi (31′ st Arcidiacono), Gargiulo, Calì, Putzolu (35′ st Vernocchi), Rocco, Corno, Santonocito (29′ st Banfi). A disposizione: Angelina, Curci, Bosisio, Callipo, Gualtieri, Torin.

DERTHONA: Teti, Gualtieri, Cirio, Lipani (1′ st Andriolo), Magnè, Emiliano, Concas (29′ st Pagano), Mana Siev, Spoto, Maione, Kantem (12′ st Gueye Sergne). A disposizione: Parodi, Maggi, Martello, Roncati, Insingi, Palazzo.

Marcatori: 9′ pt Travaglini (C), 7′ st Corno (r; C), 42′ st Calì (C), 46′ st Corno (C).

Arbitro: Poli di Verona (Marchesin di Rovigo e Petarlin di Vicenza)

27092020