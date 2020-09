SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / VARESE – Ieri crescita generalizzata dei casi positivi al covid, praticamente in tutta la zona.

Ecco il quadro:

Saronno: 267 (266)

Caronno Pertusella: 114 (113)

Gerenzano: 36

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 142(141)

Varese: 376 (371)

Busto Arsizio 485 (476)

Gallarate 314 (309)

Laveno Mombello 215

Malnate 175

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 115 (114)

Gorla Minore 93 (92)

In Brianza:

Limbiate 238 (234)

Cesano Maderno 270

Monza 1.271 (1.265)

Desio 363

Seregno 326 (323)

Lissone 326 (324)

Brugherio 303

Vimercate 251

Giussano 204

Carate Brianza 200

In Lombardia, i tamponi sono 19.137 con 256 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,33%. Forte aumento dei guariti e dimessi (336).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26092020