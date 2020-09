ERBA – Buona la prima di campionato juniores, regionale di Fascia B, per il Fbc Saronno ad Erba contro l’Arcellasco. Partita che inizia con i padroni di casa che costringono gli ospiti nella loro metà campo, Fbc Saronno che fatica a contenere le varie iniziative dei padroni di casa,fino a quando al 10’ su una disattenzione, l’Arcellasco va in vantaggio, 1-0. Primo tempo che prosegue con l’Fbc Saronno che timidamente ci prova a rientrare in partita e proprio quando sembrava finire così, è Esposito che intercetta la palla tra i due difensori,si trova a tu per tu con l’estremo difensore,e con freddezza, non sbaglia, 1-1.

Inizia il secondo tempo con un Fbc Saronno cambiato, dove ha messo in campo tutto quello che aveva da dare,macinando un bel gioco. Ed è da calcio d’angolo che al 55’ è bossi che si fa trovare pronto e sigla il 1-2. Non passa molto che al 60’ su un’altra gran giocata degli ospiti è ancora Esposito che si fa trovare pronto e mette in rete, 1-3. La partita prosegue con altri tentativi dell’Fbc Saronno che prova a Chiuderla definitivamente, prima con Tricarico poi con Cipollaro. Siamo quasi allo scadere e c’è spazio anche per i tre 2005 dell’Fbc Saronno per mettersi in mostra e assaporare la categoria.

Soddisfatto l’allenatore saronnese, Stefano Imburgia: “Siamo partiti un po’ così,con molte defezioni(infortuni) ma nonostante fossimo andati sotto presto abbiamo tenuto bene,riuscendo a pareggiare allo scadere del primo tempo con Esposito,abile a sfruttare un loro errore in fase di uscita. Negli spogliatoi ci siamo parlati a viso aperto è tutt’altra partita si è vista nel secondo tempo. Con grande carattere abbiamo ribaltato il risultato e ci portiamo a casa 3 punti meritati. Sul finale ho dato spazio anche a tre 2005 che con grande voglia e disponibilità sono venuti a dare una mano”.

(foto: il Fbc Saronno sul campo dell’Arcellasco)

