SARONNO -Si preannuncia una settimana di passione per gli automobilisti saronnesi. Lunedì 28 settembre si apriranno tre cantieri in altrettanti punti della città che potranno creare qualche disagio alla circolazione. Operai e mezzi arriveranno sul posto dopo l’orario di punta in modo da evitare inconvenienti ad inizio giornata. Il lavoro “più a rischio” sul fronte code sarà quello del tratto nord di viale Prealpi che potrebbe creare problemi in tutto il quartiere al confine tra Saronno e Gerenzano. Altre due le zone interessate dai lavori sono via Bainsizza tra il quartiere sportivo e quello del Municipio e via Caduti di Cefalonia alle porte della Cassina Ferrara. Ovviamente i cantieri partiranno solo in caso in bel tempo, se dovesse piovere saranno rinviati di qualche giorno. Anche la durata complessiva sarà dettata dalle condizioni meteo: se dovesse esserci pioggia o vento è chiaro che i lavori subiranno dei ritardi.

(foto archivio: cantieri a saronno)

27092020