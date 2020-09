Softball, New Bollate raggiunge Saronno e Caronno in serie A1

BOLLATE – Nella serie A1 del softball, dove ci sono Saronno (che sta per giocarsi lo scudetto contro l’Mkf Bollate) e Rheavendors Caronno, si aggiunge ora una nuova formazione, che questo fine settimana ha vinto 7-4 contro Macerata nella finale di A2 guadagnandosi il salto in categoria: si tratta del New Bollate.

La Serie A2 Softball ha infatti emesso i propri verdetti nell’ultimo fine settimana di campionato: il Monzesi New Bollate ed il Banco di Sardegna Nuoro vincono due finali molto diverse rispettivamente contro Macerata e Taurus-Donati Gomme Old Parma e conquistano la promozione in A1.

Risultati finali serie A2 softball

Monzesi New Bollate – Macerata 7-4

Taurus-Donati Gomme Old Parma – Banco di Sardegna Nuoro 4-5 (8°); 7-0 (6°); 0-1 (8°)

Monzesi New Bollate e Banco di Sardegna Nuoro promosse in Serie A1 softball.

(foto di gruppo per il New Bollate che festeggia uno “storico” passaggio in serie A1 grazie al successo sulla formazione del Macerata ed epilogo di una stagione da protagoniste)

