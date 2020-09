SOLARO – Il Comune di Solaro intende organizzare il servizio di pre-scuola e per questo ha avviato una manifestazione di interesse per raccogliere iscrizioni all’albo dei soggetti privati interessati a presentare un progetto, per andare incontro ai bisogni delle famiglie.

Appena saranno definite le ultime questioni burocratiche e selezionati enti e associazioni possibili partner, saranno aperte le adesioni al servizio rivolto alle famiglie degli alunni delle scuole.

La presentazione dei progetti scade martedì 29 settembre alle 12, a questo link sono reperibili tutti i moduli e le modalità di accesso:

http://www.comune.solaro.mi.it/c015213/po/mostra_news.php?id=540&area=H

“In tempi di Covid ci si è posto il tema dell’incompatibilità tra gli spazi didattici e gli spazi necessari per il pre-scuola in considerazione della necessità di igienizzazione dei luoghi – Monica Beretta, assessore all’Educazione – Come Amministrazione Comunale stiamo cercando soggetti che possano erogare servizi di qualità e innovativi in luoghi di Solaro diversi dalle scuole ma in prossimità dei plessi scolastici, che si occupino anche della custodia, vigilanza e accompagnamento dei minori.

Cerchiamo progetti che valorizzino le realtà presenti nei territori e nelle comunità locali favorendo nello stesso modo la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia.

Il Comune valuterà e sarà garante di questi progetti, per il bene dei ragazzi e per una nuova modalità di servizio che possa rispettare in pieno le nuove norme e fornire un aiuto concreto alle famiglie.

Immaginiamo vengano presentati molti progetti validi e adeguati alle nostre aspettative, siamo quindi fiduciosi di verder aperte le iscrizioni al pre-scuola già entro il giorno 30 settembre, per poi iniziare al più presto il servizio».

(foto archivio)