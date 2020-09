Elezioni: inizia l’ultima settimana di campagna elettora. Incognita Gilli e Longinotti

SARONNO – Di apparentamento ce n’è stato uno solo e ora, in attesa che si riaprano le urne domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio, è tempo di accordi, alleanze ed endorsement. Oggi si apre l’ultima settimana elettorale per la città degli amaretti.

A sfidarsi, separati al primo turno da 300 voti le coalizioni di Alessandro Fagioli (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Saronno al centro) e di Augusto Airoldi (candidato sostenuto da Pd, [email protected] e Lista Airoldi ed “apparentato” con la civica viola Obiettivo Saronno).

In molti ipotizzano un confronto all’ultimo voto soprattutto se l’affluenza non sarà particolarmente alta. A questo punto sono determinati anche le scelte di chi è rimasto fuori. Corteggiatissima la coalizione del sindaco emerito Pierluigi Gilli che ieri si è incontrato sia con la Lega, dal sindaco Fagioli a tutti i big ospiti della sua campagna, sia con il candidato Airoldi.

I termini per un apparentamento sono scaduti ma certo un alleanza e un’indicazione di voto potrebbero fornire un sostegno prezioso.

Ancora nessuna indicazione anche per gli elettori di Movimento 5 stelle che al primo turno hanno sostenuto Luca Longinotti. Fanalino di coda della tornata il partito conta comunque su 800 voti che fanno gola a molti.