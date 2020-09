SARONNO -Sarà Alessandro Fagioli il primo sulla scheda elettorale per il ballottaggio. E’ il risultato dell’estrazione che si è tenuta stamattina in Municipio.

Dopo la chiusura dei termini per gli apparentamenti, con Obiettivo Saronno che ha scelto la coalizione Airoldi, oggi è stata la volta dell’estrazione dell’ordine sulla scheda elettorale.

In Municipio erano presenti Elio Fagioli (Lega), Tommaso Valarani (PD), Gianpietro Guaglianone (FdI), Gigi Biffi (Lista Airoldi), Rino Cataneo (PD) e Franco Casali ([email protected]).

Le liste, sotto i candidati, seguiranno l’ordine della prima estrazione. Stesso ordine per i cartelloni elettorali e restano confermati anche i rappresentanti di lista salvo modifiche.

Dopo il primo turno i dati ufficiali vedono la coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli in testa con 6.864 voti (36,61%), seguito da Augusto Airoldi con 6.490 (34,62). Terzo posto per Novella Ciceroni e Obiettivo Saronno, che hanno raggiunto 2.356 preferenze (12,57%). Inatteso il risultato di Gilli la sua coalizione ottiene 2.203 voti (11,75%). In coda a tutti Movimento 5 Stelle e il suo candidato Luca Longinotti – che ha raccolto 835 voti (4,45%).

(Foto il controllo anticovid in Municipio prima dell’estrazione)