SARONNO – Inizia bene il Fbc Saronno nel campionato di Prima categoria, battendo 1-0 e senza correre alcun rischio la formazione comasca del Portichetto Luisago. A decidere l’esito del confronto la rete di Carrafiello al 23′ de primo tempo, poi altre occasioni per rimpolpare il punteggio mentre per il portiere di casa Mauri è stata una domenica pomeriggio invece nel segno della ordinaria amministrazione. Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match, e le interviste al giocatore Claudio Carrafiello ed al direttore sportivo Simone Morandi.

Fbc Saronno-Portichetto Luisago 1-0

FBC SARONNO: Mauri; Puzziferri (21’ st Bollini), Bernello, Vanzulli, Maggiore; Bonizzi, Gjonaj (39’ st Viola), Galli (19’ st Bosotti); Carrafiello, Ballabio (30’ st Legnani), Iacovelli. A disposizione Bottani, Tamai, Bonfrate, Marzorati, Marocco. All. Chiodini.

PORTICHETTO LUISAGO: Di Marco; Zapparoli, Giorgianni Mat., Maspero, Condoluci; Schioppa (13’ st Ostarello), Ambrosetti, Risi (25’ st Porro), Brenna (1’ st Viola S.); Carnevale (32’ st Aggio), Marchioli (17’ st Longarzo). A disposizione Gaffuri, Colombo, De Fazio, Giorgianni Ma. All. Rossi.

Arbitro Pinci di Gallarate.

Marcatore: 23’ pt Carrafiello (S).

(foto: alcune fasi della partita allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi)

28092020