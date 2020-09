SARONNO – Per oggi, lunedì 28 settembre, il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero dalle 10 alle 17:59, che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Pertanto i servizi Regionali, Suburbani, la Lunga Percorrenza ed il servizio aeroportuale Malpensa Express potranno subire variazioni o cancellazioni.

Come sempre le fasce orarie di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero. Regolari i treni con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 10 e arrivo alla stazione di destinazione finale entro le 11.

Relativamente al servizio Malpensa Express, nel caso di non effettuazione dei treni, saranno instituiti autobus sostitutivi tra Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie), con partenza da via Paleocapa 1 Milano (a sinistra, uscendo dalla stazione di Milano Cadorna, uscita Metropolitana MM); autobus sostitutivi a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Trenord avverte di possibili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero: “Si invitano i clienti a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli seguendo la circolazione treni in real time tramite le pagine del sito e dell’App Trenord”