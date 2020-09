GERENZANO – “Ringraziamo il parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti (di cui fa parte il Comune di Uboldo, Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano) Sistema Olona, Istituto Oikos, Legambiente – Lombardia – Varese Onlus, e tutti i volontari provenienti anche da paesi limitrofi, che domenica pomeriggio hanno raccolto i rifiuti abbandonati in via Caravaggio – Gerenzano, nel tratto tra il centro Agres Ippoterapia di Cislago e via Risorgimento di Gerenzano”.

E’ il ringrazimento che è arrivato nelle ultime ore dall’Amministrazione comunale di Gerenzano al termine dell’intervento di pulizia del verde realizzato sabato nel parco dei Mughetti.

Il programma prevedeva il ritrovo alle 14,30 nel piazzale antistante il ristorante Garden, via Dante Alighieri, 998 a Cislago. L’inizio dell’attività è stato con una breve presentazione del progetto “Sistema Olona” e dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”.

Sono partite quindi le attività di pulizia del ciglio stradale della via Caravaggio in collaborazione con il Comune di Gerenzano. La conclusione è stata alle 17 con la distribuzione dei gadget e saluti.

28092020