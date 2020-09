Reperti archeologici nel cantiere della fibra ottica, si blocca tutto a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Il cantiere per la fibra ottica in via San Francesco si ferma per… il ritrovamento di reperti archeologici. A darne notizia è l’assessore Antonio Magnani che sta seguendo da vicino i lavori. «Purtroppo o per fortuna, venerdì i lavori di scavo per la fibra si sono stoppati, creando qualche disagio alla viabilità, a causa del ritrovamento di reperti definiti a prima vista “archeologici”, con una datazione presunta di fine 1400. La soprintendenza archeologica alle belle arti nella fase di progettazione aveva dichiarato ad alto rischio l’area nei dintorni della chiesa – continua l’assessore incaricato – ed ora, alla luce dei fatti, ha inviato un archeologo che possa soprintendere gli scavi. Adesso tutto dovrà essere confermato dai tecnici responsabili, presenti martedì in cantiere. Dopo le verifiche sarà deciso il da farsi, per proseguire i lavori posa fibra in paese, già in forte ritardo, a causa del lockdown necessario per la gestione dell’emergenza sanitaria».

28092020