Totosindaco de ilSaronno: ecco gli esiti migliori

SARONNO – Richiestissimi in questi primi giorni post elezioni, anzi ci scusiamo per il ritardo nella pubblicazione, ecco finalmente i risultati del Totosindaco a cui molti dei lettori de ilSaronno hanno deciso di partecipare tentando di indovinare le percentuali che hanno ottenuto i 5 candidati sindaco al primo turno. Molte sono state le previsioni inviate, abbiamo superato quota cento, e tra tutte ci sono anche i tre “vincitori” che sono riusciti ad avvicinarsi più degli altri alle percentuali reali. Riportiamo di seguito i punteggi della top 3, in particolare di quanto si sono allontanati dai risultati effettivi che ricordando sono:

Airoldi: 34.62%

Gilli: 11.75%

Fagioli: 36.61%

Longinotti: 4.45%

Ciceroni: 12.57%

Al primo posto Massimo Ronchi con le seguenti percentuali:

Airoldi: 32.9%

Gilli: 12.2%

Fagioli: 35.9%

Longinotti: 3.4%

Ciceroni: 15.6%

Segue al secondo posto Massimo Anselmi

Airoldi: 35%

Gilli: 13%

Fagioli: 30%

Longinotti: 5%

Ciceroni: 17%

Medaglia di bronzo invece per Paolo Sala

Airoldi: 36.8%

Gilli: 16.2%

Fagioli: 33.4%

Longinotti: 4.8%

Ciceroni: 8.8%

Non hanno raggiunto il podio ma si sono avvicinati di più ad una percentuale realmente ottenuta:

Risultato di Airoldi: i migliori con un errore di 0.4 sono stati Francesca Matteu, Gianni Colombo, Superpippo, Ayeye Brazorf, Marcella Gadia, Massimo Anselmi e Vito Poma.

Risultato di Ciceroni: il migliore con un errore di 0.27 è stato Davide Rossin

Risultato di Fagioli: il migliore con un errore di 0.35 è stato Valter Robbiati

Risultato di Gilli: la migliore con un errore di 0.05 è stata Barbara Ravelli

Risultato di Longinotti: i migliori con un errore di 0.05 sono stati Paolo Zerbi e Alessandro Galli