SARONNO – Domani alle 19, Elisabetta Strada, Consigliera regionale di Lombardi Civici Europeisti, sarà a Saronno e poi alle 20,30 a Legnano – con Beppe Sala e Nicola Zingaretti – per sostenere Augusto Airoldi e Lorenzo Radice nei rispettivi ballottaggi per le elezioni amministrative.

“C’è un indicatore significativo – commenta la Consigliera civica – sul contributo del civismo negli importanti risultati conseguiti dai due candidati Sindaci.

Nel caso di Airoldi le componenti civiche della coalizione hanno contribuito per il 17% di voti (sul 30%) ottenuti dal candidato al primo turno.

Nel caso di Radice il mondo civico ha pesato per il 12% di voti (sul 30%) ottenuti al primo turno”.

“A dimostrazione, – conclude Elisabetta Strada – come peraltro già avvenuto per l’elezione al primo turno di altri candidati civici o sostenuti da liste civiche, che le coalizioni riformiste non possono più prescindere dai numeri generati da un’alleanza non strumentale né subalterna con il civismo.

Credo che la presenza di Sala e Zingaretti domani sera esprima proprio la compresenza di queste due anime – la civica e la partitica- che, quando riescono a dialogare virtuosamente nell’interesse del territorio, spesso ottengono risultati elettorali vincenti.”

29092020