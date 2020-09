SARONNO – Il Fbc Saronno ha trovato l’attaccante che cercava, da affiancare ad Orazio Iacovelli, spesso troppo solo in avanti: nelle ultime ore ha firmato per la società biancoceleste Alessio Chiariello, classe 2001, che ha disputato una stagione in Eccellenza nell’Ardor Lazzate e che per questa annata si era accasato al Sondrio, la società che poi ha dato forfait ritirandosi dalle competizioni ancora prima dell’avvio dei campionati.

Rimasto libero, dunque, Chiariello ha accettato l’offerta del Saronno, che in questo giorni stava valutando alcuni nomi in una ottica di rafforzamento, come quelli dei senegalesi Sarr e Babacar, visti all’opera nella sgambata amichevole di qualche giorno fa con gli svizzeri del Morbio. Il tesseramento di Chiariello dovrebbe essere molto rapido e dovrebbe essere disponibile già per la partita di domenica prossima, in trasferta contro il Real San Fermo, per la seconda giornata del campionato di Prima categoria.

(foto: Alessio Chiariello, nei giocatore del Fbc Saronno)

29092020