SARONNO – “Martedì 29 settembre il comitato direttivo della Lega Spi-Cgil di Saronno ha eletto, con 14 voti favorevoli ed un astenuto, Santino Zidda come segretario di Lega Spi. Zidda sostituisce Angelo Lovati, il quale ha diretto con impegno ed entusiasmo la Lega Spi per quattro anni. Il suo contributo proseguirà occupandosi dei “Giochi di Libertà”. A lui il ringraziamento della Lega e della segreteria comprensoriale per l’impegno fin qui svolto”. Lo si legge in un comunicato Spi-Cgil.

Zidda vanta un lungo passato nella Cgil di Varese. Ha iniziato in Filtea nel 1984; dal 2003 in Filtcem fino ad arrivare alla pensione nel 2018, ricoprendo ruoli di funzionario e componente di segreteria. Ora inizia per lui una nuova esperienza e con la certezza che sicuramente saprà ricoprire questo nuovo incarico con lo stesso impegno e passione.

(foto: Santino Zidda, nuova segretario della Lega Spi-Cgil di Saronno. E’ stato appena nominato dal comitato direttivo del sindacato)

29092020