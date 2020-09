Le medie di Ceriano si spostano a Cogliate, ma… a certe condizioni

CERIANO/COGLIATE – Dal 12 ottobre le classi in eccesso delle scuole medie di Ceriano si trasferiranno nei locali allestiti alle scuole medie di viale Rimembranze a Cogliate. La delibera del Consiglio di Istituto di giovedì scorso diventerà esecutiva dal 6 ottobre, a seguito della avvenuta pubblicazione all’Albo per i quindici giorni previsti. Dopodiché il Dirigente Scolastico Gabriella Zanetti dovrà valutare, dopo aver sentito il consulente per la sicurezza, la possibilità di collocare le classi prime e seconde sezioni E, F, G e H nelle aule disponibili nell’altro plesso dell’Istituto, formalizzando tale decisione con un atto amministrativo.

«Tale possibilità-opportunità, concretamente verificata, e ritenuta necessaria, sarà adottata con decorrenza prevista dal 12 ottobre – spiega in una nota la dirigenza scolastica – fatto salvo il verificarsi delle condizioni di seguito esposte, al momento non garantite, ovvero la disponibilità di cento banchi e sedie (l’Istituto è tuttora in attesa della consegna dei banchi richiesti a luglio al Ministero, consegna prevista, secondo le indicazioni del commissario Arcuri, entro la fine di ottobre da ditte non note alle scuole). In alternativa alla certezza della consegna da parte dei fornitori, entro la prima settimana di ottobre sarà verificata la disponibilità di caricare, trasferire, scaricare e igienizzare, tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, gli arredi già in uso da un plesso all’altro dell’Istituto (con il supporto di associazioni e/o volontari e/o da parte di ditte incaricate). Inoltre, sarà necessaria la conferma da parte dell’ente locale della disponibilità del trasporto scolastico da via Stra Meda a viale Rimembranze con arrivo del pullman per i 40 circa richiedenti alle 8.10-8.15 ( dopo gli orari di ingresso dei corsi A B C) e partenza del pullman a fine lezioni alle 14.10 -14.15 (dopo l’uscita dei corsi A B C)».

