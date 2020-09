SARONNO – I volontari di Ambiente Saronno Onlus, in collaborazione con il Comune di Saronno, saranno per le strade della città degli amaretti domenica 4 ottobre alle 14, per ripulire i quartieri e le strade che più hanno bisogno di interventi di pulizia.

A partecipare sono invitati anche i cittadini saronnesi che possono rendersi disponibili in due diverse modalità: segnalando nei commenti della pagina Instagram o Facebook di Ambiente Saronno Onlus, le aree che necessiterebbero di maggiori interventi, o rendendosi attivi volontari per la pulizia della città.

Ecco perché, come esorta l’associazione, il passaparola è importante: “Più siamo più puliamo!”, ricorda l’appello di Ambiente Saronno che, in linea con l’emergenza ambientale, richiama la cittadinanza a collaborare insieme per rendere Saronno e il pianeta più pulito.

Nessun costo per chi deciderà di partecipare: l’associazione metterà gratuitamente a disposizione dei volontari e dei cittadini che parteciperanno, il materiale necessario alla raccolta.

(in foto: la locandina dell’evento)

29092020