SARONNO – “Un grande risultato contro le retoriche sovraniste e anti europeiste è stato registrato lo scorso fine settimana in Svizzera dove è stata bocciata nella maggioranza dei 26 cantoni l’iniziativa dei sovranisti elvetici che chiedeva col referendum la fine della libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione Europea – ricorda Luciano Silighini Garagnani, esponente locale di Forza Italia – oltre il 63 per cento degli elettori ha respinto la proposta del gruppo sovranista Unione democratica del centro. La voglia di Europa è tanta sopratutto nelle giovani generazioni che non sono schiave di anacronistiche visioni isolantiste. Dobbiamo guardare al futuro e non diventare prede di ignoranti idee che sognano ancora muri nel nostro continente. Solo una grande Europa unita può catapultare il nostro continente verso il futuro e portarci al superamento dei problemi che oggi attanagliano i singoli paesi”.

Silighini continua con un attacco contro i sovranisti italiani: “Chi predica salti indietro vuole solo far presa su paure e timori dannosi per ogni singolo cittadino . Il risultato controtendenza degli elettori del canton Ticino che hanno approvato l’iniziativa con il 53,1% di voti a favore e 46,9 contrari è la dimostrazione di quanto detto prima. Se si predica la politica del vicino inteso come nemico si alimenta solo razzismo e ignoranza e nel Ticino vitttime di questi sentimenti sono proprio i nostri lavoratori connazionali accusati di essere invasori”.

Conclude l’esponente politico saronnese: “Se lo ricordino i vari partiti sovranisti italiani prima di fare slogan e dichiarazioni anti europee. L’Italia ha una tradizione europea”.

29092020