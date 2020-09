SARONNO – “Tutti assieme appassionatamente”, Fratelli d’Italia ironizza sulle “grande coalizione” che si è creata a favore del candidato sindaco Augusto Airoldi, e contro quello di Lega-Fdi-Fi e Sac, Alessandro Fagioli, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Tutti insieme appassionatamente. No, non è il titolo del film tratto dalla commedia musicale The Sound of Music, bensì la commedia elettorale che si sta svolgendo in questi giorni nella nostra città!

E’ ormai certo che gli elettori saronnesi dovranno scegliere un candidato sindaco tra una coalizione ben rodata che ha governato la città per cinque anni e una grande ammucchiata che spazia dal liberismo di centro destra alle idee di sinistra più estrema. Non sappiamo come possano sentirsi gli elettori che al primo turno hanno votato un candidato sindaco che nell’immaginario collettivo ha sempre rappresentato i valori vicini alla destra, oppure quelli che hanno scelto una candidata che si dichiarava indipendente da tutte le logiche di partito ora che li ritroveranno contigui o addirittura insieme a partiti con visioni così lontane dalle proprie. Ha poco senso anche affermare che in ambito locale l’ideologia non conti: potrebbe non contare su questioni di ordinaria amministrazione ma sicuramente le differenti visioni ideologiche emergeranno in maniera chiara e preponderante su problemi fondamentali e soprattutto sul metodo della loro risoluzione.

Invitiamo quindi tutto l’elettorato saronnese a compiere una scelta netta e ragionata tra la possibilità di dare continuità ad un’amministrazione che ormai viaggia sulle proprie gambe e un “minestrone” (tra l’altro molto riscaldato!) di vedute e pensieri difficilmente assemblabili tra loro e “cucinato” esclusivamente nel nome della possibilità di governare la città ad ogni costo!

Direttivo Fdi Saronno

29092020