SOLARO – Bilancio positivo per la prima edizione della #Solaro run & shine che ha visto in “pista” circa 230 tra atleti e famiglie. L’evento è stato organizzato sabato sera dal Comune di Solaro in collaborazione con lo Studio Seim e l’Avis. Il via sui percorsi di 2 e 5 chilometri è stato dato sulla pista d’atletica del centro sportivo di corso Berlinguer dal sindaco Nilde Moretti e dall’assessore allo sport, Christian Talpo.

Dice Christian Talpo, assessore allo Sport: “Voglio fare i miei ringraziamenti personali a chi ha creduto e sostenuto questa manifestazione per dare “luce e splendore” alla ripartenza sportiva. Non è stata un’impresa facile, ma ce l’abbiamo fatta. Un grazie speciale va a tutti i volontari della Protezione civile, agli ecovolontari ed alle società sportive, senza dimenticare il prezioso lavoro della polizia locale. Non voglio dimenticare la collaborazione attiva e partecipe di Seim, oltre ad Avis e Sodexo che hanno supportato l’iniziativa in modo impeccabile ed il gruppo fotografico Cogli l’Attimo per gli scatti che rimarranno per sempre. È stata la prima edizione, la prima volta di una manifestazione sportiva in epoca Covid, la voglia di tornare a fare sport è tanta e credo che ci sia stata una bella risposta da parte dei solaresi.

Questa buona partecipazione dimostra la voglia di tornare a fare sport e come Amministrazione comunale faremo il possibile per sostenere tutte le attività”.

29092020