SARONNO – Dopo il successo di pubblico e di appassionati dello scorso febbraio, l’associazione culturale 33&45 è lieta di promuovere la seconda edizione della Fiera del vinile e del cd di Saronno, che si terrà domenica 4 ottobre con il patrocinio del Comune di Saronno.

L’obiettivo rimane la promozione della cultura musicale in tutte le forme e supporti tecnici, senza alcun limite o confine: proprio per questo motivo la Fiera di Saronno avrà luogo nell’arena di Casa Morandi, lungo il porticato della biblioteca e all’interno della Sala Nevera, in viale Santuario 2. Una festa in cui cultori e collezionisti presenteranno il proprio materiale d’epoca e vintage.

L’intento è proprio quello di soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato; dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari: tonnellate di supporti audio, vinili e materiale fonografico, libri, video, oggettistica, rarità e memorabilia.

L’evento si terrà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19, con controllo agli accessi, contingentamento e percorsi obbligati alla mostra. Per questo motivo, seguite gli aggiornamenti attraverso la pagina Facebook dell’evento.

Il tutto a partire dalle 10 fino alle 18, a ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia e con conferma anche in caso di maltempo. Area bar e ristoro limitrofa al luogo di svolgimento. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

(foto d’archivio)

29092020