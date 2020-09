Ballottaggio vip a Saronno: Zingaretti e Sala in piazza Libertà, la Santanchè al Galli del teatro, la diretta

SARONNO – Mercoledì giornata di vip della politica per le elezioni saronnesi.In mattinata Giulio Gallera ed Emanuele Monti sono stati presenti all’ospedale cittadino per l’inaugurazione della nuova Tac e della diagnostica del pronto soccorso. Stasera un doppio appuntamento. Alle 19 in piazza Libertà si terrà un incontro con Beppe Sala, sindaco di Milano e Nicola Zingaretti segretario del Pd mentre alle 19,45 al Galli del teatro ci sarà la senatrice Santanchè.

A completare il quadro dei politici presenti in città per la campagna elettorale in questo caso a sostegno di Alessandro Fagioli è Daniela Santanchè senatrice di Fratelli d’Italia. Tornerà a Saronno, dopo una visita al primo turno, proprio mercoledì 30 settembre alle 19:45 al Galli al Teatro, dove verrà offerto un apericena che sarà l’occasione per parlare dei progetti della coalizione di centrodestra per la città. La senatrice è solo l’ultimo ospite della campagna elettorale del centrodestra che ha visto la presenza di Matteo Salvini, Attilio Fontana (in cittòà tre volte nell’ultimo mese) e domenica scorsa Giancarlo Giorgetti e Stefano Candiani.

Nuovo appuntamento della campagna a sostegno di Augusto Airoldi. Ospite il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Beppe Sala, sindaco di Milano dal 2016, che racconterà la propria esperienza di Sindaco sostenuto da una coalizione di liste civiche e partiti, mix che si è rivelato vincente nelle ultime tornate elettorali e che sta dando ottimi risultati dal punto di vista dell’efficacia amministrativa.